Армия В центре «Патриот» прошло совещание Главной судейской комиссии АрМИ-2021 Алексей Курильченко В конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошло первое совещание по организационным вопросам Главной судейской комиссии Армейских международных игр-2021. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В подмосковном военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот», под руководством главного судьи Армейских международных игр-2021 генерал-майора Александра Перязева прошло первое совещание Главной судейской комиссии соревнований, в которую вошли представители от всех стран-участниц АрМИ. © Минобороны РФ В ходе совещания обсуждались организационные вопросы работы международных судейских бригад в рамках АрМИ: регламент работы судей, особенности проведения конкурсов, порядок действий при разрешении спорных ситуаций. Главный судья АрМИ призвал коллег быть объективными и беспристрастными при вынесении решений. «У нас нет никакого условного противника. У нас есть задачи, которые должны выполнить наши с вами военнослужащие, выполняя положения по конкурсу. Желаю всем нам принципиального, беспристрастного судейства, оперативного решения всех вопросов», - сказал Перзяев. © Минобороны РФ Чуть позже в музее Армейских международных игр прошла торжественная церемония, на которой генерал-майор Александр Перязев вручил судьям соревнований сертификаты, подтверждающие их полномочия, судейские повязки и нагрудные знаки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика