В центре «Патриот» прошло совещание Главной судейской комиссии АрМИ-2021
В конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошло первое совещание по организационным вопросам Главной судейской комиссии Армейских международных игр-2021.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
В подмосковном военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот», под руководством главного судьи Армейских международных игр-2021 генерал-майора Александра Перязева прошло первое совещание Главной судейской комиссии соревнований, в которую вошли представители от всех стран-участниц АрМИ.
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