В стране и мире Путин заверил Меркель, что РФ исполнит газовые обязательства с Украиной даже после ее ухода с поста Егор Левин © Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин заверил Ангелу Меркель, что Россия исполнит обязательства по контракту с Украиной на транзит газа даже после ее ухода с поста канцлера. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика