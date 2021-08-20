В Минобороны заявили, что учения «Запад-2021» носят сугубо оборонительный характер

Совместные стратегические учения «Запад-2021», которые состоятся на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября, носят сугубо оборонительный характер. Об этом заявил на брифинге первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин.

«Учения "Запад-2021" носят сугубо оборонительный характер и направлены на обучение войск ведению военных действий в современных условиях и повышение оперативной совместимости органов военного управления Вооруженных сил Российской Федерации, Республики Белоруссия, союзников и дружественных государств», - сказал Ильин.

Он подчеркнул, что основные практические действия войск будут проводиться на территории России на значительном удалении от западной границы страны. Все это сделано в рамках добровольной российской инициативы об удалении районов масштабных учений от линии соприкосновения Россия - НАТО.

Помимо этого, на активную фазу на полигоне Мулино в Нижегородской области будут приглашены иностранные военные иностранных государств, аккредитованные как наблюдатели.