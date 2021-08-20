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Преодолевая все преграды: как готовятся к АрМИ военные инженеры

Тимур Шерзад
Анатолий Бородкин
18:40 20.08.2021
На полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, традиционно принимающего международный этап «Инженерной формулы», уже несколько дней знакомятся с трассой, привыкают к технике и присматриваются к тактике друг друга лучшие военные инженеры из России, Белоруссии, Узбекистана и Египта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Под Тюменью военные инженеры соревнуются - готовятся к АрМИ. И на земле, которую вспахать нужно уметь на глубину с человеческий рост, и на воде, по которой и грузовики плавать могут - на транспортерах.

Сигнальный флаг вниз, ревет мотор - и инженерная машина разграждения резко, но уверенно срывается со старта на песчаную трассу, и уже через пару секунд ее корпус скрывает пыльное облако. Капитан российской команды внимательно следит за циферблатом своих часов. Первая из шести машин. До ближайшего препятствия, брода, у экипажа минута, не больше.

На этот раз уложились и уверенно пошли дальше. Каждая машина должна как можно быстрее преодолеть дистанцию в полтора километра. На трассе организаторы подготовили семь препятствий. В их числе - брод, курган, «змейка», скоростной участок. Соревнуются военные инженеры и в профессиональных навыках.

«Российский экипаж машины для отрывки котлованов МДК-3 на месте выполнения задания по профилю. Четырехметровая траншея глубиной в человеческий рост. Наши ребята из Центрального военного округа - победители общероссийского этапа "Инженерной формулы", их рекорд, установленный вчера на тренировке, - две минуты семь секунд. Это почти на минуту быстрее стандартного норматива», - прокомментировал корреспондент. 

На полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, традиционно принимающего международный этап «Инженерной формулы», уже несколько дней знакомятся с трассой, привыкают к технике и присматриваются к тактике друг друга лучшие военные инженеры из России, Белоруссии, Узбекистана и Египта. Последние - дебютанты конкурса. Команда Центрального военного округа - тоже новички международных соревнований. Но капитан подготовкой доволен, остались лишь небольшие штрихи.

Ну а после разбора полетов - снова на трассу. Оттачивать общеспортивные дисциплины эстафеты. И особое внимание заданиям по профилю. В гусеничный минный заградитель ГМЗ-3 загружают на скорость мины, а в плавающий транспортер - целый грузовик «Урал».

«Тренировка шестого, финального, заезда "Инженерной формулы". Во многом - решающего. И уж точно одного из самых зрелищных. Плавающий транспортер ПТС-2, на его борту "Урал", и мы формируем водную преграду. 300 метров вглубь озера и обратно. Всего за полторы минуты», - отметил корреспондент. 

У экипажей ПТС-2 задание, пожалуй, самое тяжелое. Уж в эмоциональном плане так точно. Кроме того, что дистанция у них проходит не только по суше, но и на воде, именно им достаются штрафные минуты всех предыдущих пяти машин из команды. Но российские военные инженеры в сослуживцах уверены - на табло будет гореть зеленый свет.

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