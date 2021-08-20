На учения «Запад-2021» приглашены воинские контингенты девяти стран

На учения «Запад-2021» приглашены воинские контингенты девяти дружественных государств. Об этом в пятницу на брифинге по учениям «Запад-2021» сообщил первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин.

«Для участия в учении в ходе второго этапа на территории Российской Федерации приглашены воинские контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Индии, Киргизии, Монголии, Сербии и Шри-Ланки Вооруженные силы Китая, Вьетнама, Мьянмы, Пакистана и Узбекистана будут представлены военными наблюдателями», - сказал он.

Он добавил, что контингенты прибудут на полигон Мулино в Нижегородской области 3 сентября.