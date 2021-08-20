Автомобиль въехал в остановку в Москве: видео
Водитель легкового автомобиля врезался в остановку в Москве.
© Видео: @DtOperativno, Telegram © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
В Москве автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. Инцидент произошел на улице Беговой в районе дома 11. Соответствующую информацию сообщает столичный Дептранс.
В настоящее время детали ДТП уточняются. Согласно предварительной информации, в результате аварии пострадал водитель машины. Движение на участке дороги не затруднено.