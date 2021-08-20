В Марий Эл введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Глава республики Марий Эл Александр Евстифеев подписал указ о введении в регион режима чрезвычайной ситуации из-за ситуации с лесными пожарами. Как сообщается на сайте администрации республики, 18 августа возник лесной пожар - локализовать возгорание пока не удается. Существует угроза распространения на ближайшие населенные пункты.

«Документ направлен на безопасность граждан в целях защиты населения и территорий населенных пунктов, расположенных на территории республики, от лесных пожаров, а также предотвращения возможных человеческих жертв, ущерба здоровью и нарушений условий жизнедеятельности людей», - говорится в сообщении.

Из ближайших населенных пунктов проведена эвакуация. Из санатория «Сосновый бор» было эвакуировано 132 отдыхающих и 57 сотрудников учреждения. Часть из них размещена в центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».