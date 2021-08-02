Хакерская атака стала причиной остановки записи на вакцинацию в итальянском Лацио

В итальянском Лацио была временно остановлена запись на вакцинацию от COVID-19. Такое решение было принято в связи с тем, что официальный сайт столичного региона был атакован хакерами.

Соответствующее заявление сделал асессор по вопросам здравоохранения Алессио Д'Амато. Сайт оказался заблокирован начиная с ночи с субботы на воскресенье. В целом же, как оценил министр, прервать кампанию по вакцинации в результате атаки не удалось и ее осуществление продолжится в ближайшее время.

Гражданам, уже успевшим записаться на прививку, рекомендовали посетить пункты вакцинации в соответствии с изначальными планами. Как отметил Д'Амато, 79% совершеннолетних в регионе же успели получить две дозы препарата от коронавирусной инфекции. Об этом пишет газета il Messaggero.