В Минобороны заявили, что все военкоматы оснастят современными техсредствами в 2023 году

Все военкоматы оснастят современными техническими средствами в 2023 году. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Евгений Бурдинский.

«Более 30% учреждений уже оснащено современными автоматизированными системами мобилизационного развертывания, 98% - системой воинского учета, а комплексами психодиагностического обследования граждан - все военкоматы. Более того, три четверти имеют доступ к сети Интернет через конфиденциальные каналы Минобороны», - сказал Бурдинский на селекторном совещании, которое проводит в пятницу министр обороны России.

Бурдинский добавил, что полное завершение оснащения запланировано на 2023 год. Он отметил специфический характер работы этих технических средств - она идет только в закрытом контуре.

«Функционирование в закрытом контуре объективно накладывает ряд ограничений на взаимодействие с населением через информационные системы региональных и государственных услуг, а также с информационными системами федеральных и региональных органов государственной власти. Как результат - необходимость неоднократных обращений граждан в военкоматы и длительное ожидание ими поступления необходимой информации в бумажном виде из органов местного самоуправления и других организаций», - объяснил Бурдинский.

Такое положение дел, по его словам, требует корректировки и принятия мер. Также он доложил, что в составе Вооруженных сил России насчитывается 83 военных комиссариата субъектов РФ и 1 382 комиссариата муниципальных образований.