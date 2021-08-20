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Шойгу попросил глав регионов продолжить поддерживать юнармейское движение

Андрей Аркадьев
16:01 20.08.2021
Глава военного ведомства также призвал уделить особое внимание созданию, строительству центров начальной военной подготовки «Авангард».
Шойгу попросил глав регионов продолжить поддерживать юнармейское движение
© Фото: Минобороны России
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу попросил руководителей регионов продолжать поддерживать движение «Юнармия», которое, по его словам, на сегодняшний день имеет всероссийский масштаб.

«С учетом того, что сейчас идет формирование бюджетов субъектов Федерации, надо понимать, что в ваших бюджетах заложено на развитие и содержание "Юнармии", юнармейского движения, и что заложено на создание Домов "Юнармии", поддержание ее мероприятий на следующий год. И дальше, надеюсь, будем работать вместе с вами в этом направлении», - сказал он на селекторном совещании 20 августа.

Министр также призвал уделить особое внимание созданию, строительству центров начальной военной подготовки «Авангард».

В начале июля замминистра обороны РФ Андрей Картаполов заявил, что численность «Юнармии» составляет более 800 тысяч юношей и девушек, а до конца года она может вырасти до миллиона человек.

Центры военно-патриотического воспитания «Авангард» создаются во всех регионах страны. Аббревиатура «Авангард» расшифровывается как Армейская Воля, Атака, Напор, Гордость, Активность России, Дозор.

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