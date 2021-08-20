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Генштаб предлагает регионам РФ совместно «оцифровать» военкоматы

Тимур Шерзад
15:48 20.08.2021
Реализация предложений Генштаба расширит перечень доступных в цифровой форме услуг и сервисов, повысив уровень удовлетворенности граждан качеством этих услуг.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Замир Усманов, Russian Look, Globallookpress
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Генштаб предлагает регионам РФ совместно «оцифровать» военкоматы. Это предложение выдвинул начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Евгений Бурдинский.

«В целях трансформации военных комиссариатов в удобные, многофункциональные учреждения разработано типовое Соглашение о взаимодействии Минобороны с субъектами Российской Федерации, направленное на доступность услуг, в том числе удаленным способом, а также придание им современного облика. Ключевым элементом этого соглашения является оцифровка процессов их деятельности с использованием технических ресурсов субъектов Российской Федерации, межведомственных электронных запросов, региональных порталов государственных услуг и сервисов военкоматов», - сказал Бурдинский на селекторном совещании Минобороны.

Например, по словам Бурдинского, формирование личных дел граждан для первоначальной постановки на воинский учет сегодня занимает более полутора месяцев. Все потому, что надо обобщить информацию, поступающую на бумажных носителях из целого ряда местных организаций, от ЗАГСа до медицинских учреждений. 

«Организовав информационный обмен с региональными структурами Минздрава, Министерства образования, органов внутренних дел, ДОСААФ и ЗАГС через информационные системы субъектов Российской Федерации, личные дела, подтвержденные электронной цифровой подписью, могут быть сформированы менее чем за неделю», - подчеркнул Бурдинский.

Он добавил, что реализация предложений Генштаба расширит перечень доступных в цифровой форме услуг и сервисов, повысив уровень удовлетворенности граждан качеством этих услуг.

«Предлагается разместить информационно-справочные страницы о деятельности военных комиссариатов на порталах органов государственной власти субъектов Российской Федерации, что повысит посещаемость этих порталов, увеличит уровень информированности граждан о деятельности органов власти и, как следствие, индекс доверия населения», - сказал Бурдинский.

Он привел Московскую область и Татарстан как положительный пример реализации этих предложений - эти субъекты являются лидерами по цифровой трансформации военкоматов. 

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