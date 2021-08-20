Связь есть: военнослужащие готовятся к конкурсу «Уверенный прием» под Минском

Экипажи командно-штабных машин Р-142Н от России, Китая и Вьетнама провели тренировку по развертыванию техники в ходе подготовки к выступлению на международном этапе конкурса «Уверенный прием». Тренировки прошли под Минском, сообщает пресс-центр Армейских международных игр-2021.

«Военнослужащие на специально подготовленных площадках оттачивали свое мастерство в выполнении данного норматива, который является одним из главных в дисциплине "Военизированная эстафета"», - говорится в сообщении.

Связисты на время поднимали мачты антенн, закрепляли их, подключали оборудование, прокладывали кабель для организации телефонной связи и подключали переносимые радиостанции. По условиям конкурса команда должна в кратчайшие сроки организовать связь и выполнить прием сигнала.

Кроме того, на базе стрелкового комплекса военные связисты провели пристрелку оружия, автоматов АК-74, с которыми будут выступать на конкурсе.