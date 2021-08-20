«О, добрый день»: Меркель поприветствовала Лаврова на русском

Канцлер Германии Ангела Меркель приехала в Москву с визитом в пятницу. На встрече Меркель увидела министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, она поднялась и сказала на чистом русском: «О, добрый день».

Напомним, что Меркель приехала в столицу с визитом, который, по всей видимости, станет ее последней поездкой в Россию в этом статусе.

Ранее Меркель возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Она прибыла в Россию, чтобы провести встречу с Владимиром Путиным. После этого она также посетит Киев.