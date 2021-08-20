Армия Участники «Авиадартса» провели первые тренировочные полеты под Рязанью Андрей Аркадьев Открытие международного конкурса по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2021» состоится 22 августа. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Рязанской области летчики из России, Белоруссии, Китая, участвующие в международном конкурсе «Авиадартс-2021», выполнили первые полеты на полигон Дубровичи. Экипажи отработали взлеты и посадки на аэродроме Дягилево, взаимодействие с группой руководства, изучили маршруты и воздушные трассы в зоне проведения соревнований. Также летный состав изучил районы предстоящих этапов конкурса, таких как «техника пилотирования», «воздушная разведка», «навигация» и др. В полетах были задействованы самолеты J-10 и J-16 (Джей), H-6 (Хун), Y-9, и Y-20 (Юнь) Народно-освободительной армии Китая, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС Белоруссии, истребители Су-35С, Су-34, вертолеты Ми-28Н и Ка-52 ВКС России и другие типы авиационной техники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика