В Белоруссии прошел брифинг для участников Армейских международных игр

В Белоруссии на учебном полигоне Брестский прошел техническими брифинг для участников Армейских международных игр. Он проходил для команд-участниц конкурсов АрМИ-2021 «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда».

Организаторы разъяснили условия, специфику и особенности конкурсов снайперов и групп спецназа. После теоретической части участникам дали ознакомиться с образцами используемого в конкурсах вооружения.

Конкурсы «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда» пройдут на полигоне Брестский с 22 августа по 4 сентября. Участие примут команды из России, Белоруссии, Сербии, Китая, Индии, Ирана, Таджикистана, Узбекистана, Венесуэлы, Катара, Марокко, Пакистана и Зимбабве.