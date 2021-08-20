По кочкам через пыль: в Туве завершается подготовка к конкурсу «Военное ралли»

В Туве завершается подготовка к конкурсу «Военное ралли». Иностранные участники ознакомились с российскими «Уралами», КамАЗами и «Тиграми», на которых им предстоит пройти сотни километров по горно-пустынной местности. Особое внимание - пристрелке оружия. В одном из тренировочных заездов вместе с экипажем дистанцию преодолел мой коллега Павел Кольцов.

«На огневом этапе успех зависит от взаимопонимания в экипаже между стрелком и водителем. В этой гонке важна не столько скорость, сколько умение правильно и вовремя остановится», - прокомментировал корреспондент из кабины несущегося по трассе «Тигра».

Только военные из КНР доставили в Туву трехосные грузовики китайского производства. Более привычная техника должна увеличить шансы на победу. А команда Сербии перед «Военным ралли» попросила организовать посещение православного храма в Кызыле.