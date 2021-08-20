Посол и Генконсул РФ в Иране встретились с командой конкурса «Мастер-оружейник» АрМИ-2021
Чрезвычайный и полномочный посол и Генеральный консул РФ в Иране посетили команду конкурса «Мастер-оружейник» АрМИ-2021.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Исламской Республике Иран Леван Джагарян и Генеральный консул РФ в Исфагане Борис Бурмистров посетили российскую команду на международном конкурсе «Мастер-оружейник» АрМИ-2021 в Иране.
Гостей на полигоне встретил бригадный генерал Мохсен Азарафруз, командующий армией в провинции Исфахан Исламской Республики Иран и представитель от команды Российской Федерации - полковник Филатов Михаил Юрьевич.
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