Посол и Генконсул РФ в Иране встретились с командой конкурса «Мастер-оружейник» АрМИ-2021

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Исламской Республике Иран Леван Джагарян и Генеральный консул РФ в Исфагане Борис Бурмистров посетили российскую команду на международном конкурсе «Мастер-оружейник» АрМИ-2021 в Иране.

Гостей на полигоне встретил бригадный генерал Мохсен Азарафруз, командующий армией в провинции Исфахан Исламской Республики Иран и представитель от команды Российской Федерации - полковник Филатов Михаил Юрьевич.