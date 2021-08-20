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Посол и Генконсул РФ в Иране встретились с командой конкурса «Мастер-оружейник» АрМИ-2021

Анна Берестовая
01:29 20.08.2021
Чрезвычайный и полномочный посол и Генеральный консул РФ в Иране посетили команду конкурса «Мастер-оружейник» АрМИ-2021.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Исламской Республике Иран Леван Джагарян и Генеральный консул РФ в Исфагане Борис Бурмистров посетили российскую команду на международном конкурсе «Мастер-оружейник» АрМИ-2021 в Иране.

Гостей на полигоне встретил бригадный генерал Мохсен Азарафруз, командующий армией в провинции Исфахан Исламской Республики Иран и представитель от команды Российской Федерации - полковник Филатов Михаил Юрьевич.

© Минобороны России

Гости пожелали нашей команде удачи, крепкого здоровья, успешного проведения международных игр и карьерного роста, а генерала Мохсена Азарафруза поблагодарили за сотрудничество и взаимодействие.

Затем делегация ознакомилась с жизнью и бытом конкурсантов на полигоне. Гости посетили мемориальный комплекс, спортивный зал, столовую, а также Генеральный консул Российской Федерации в Исфагане Бурмистров посетил ремонтный бокс Российской команды и осмотрел технику и вооружение.

© Минобороны России

Международный конкурс «Мастер-оружейник» пройдет на полигоне военного училища противовоздушной обороны и артиллерии, расположенного на территории города Шахиншехр Исламской Республики Иран, с 23 августа по 4 сентября в рамках Армейских международных игр - 2021. В нем примут участие команды вооруженных сил России, Вьетнама, Узбекистана и хозяев конкурса - Ирана.

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