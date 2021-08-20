Визжа покрышками: команда России проходит трассу для конкурса АрМИ в Катаре

Команда России готовится к конкурсу АрМИ-2021 «Дорожный патруль» в Катаре и испытывает трассу для предстоящей военно-технической эстафеты.

Участники тренируют на время прохождение кругов с препятствиями и ограниченными проездами. На пути патрульных машин становятся косогор, эстакада, холм, условный железнодорожные переезд, «змейка» и габаритный дворик.

Завершив круг, конкурсанты в бронезащите бегут на огневой рубеж - там они поражают мишени из автоматов АКМ и пистолетов Gloсk - их предоставили организаторы конкурса.

А потом участников тренировок ждет упражнение по оказанию медпомощи и тушение пожара, возникшего в результате условного ДТП.