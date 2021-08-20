Вертолет Ми-8 Минобороны прилетел в Марий Эл тушить лесные пожары

Военно-транспортный вертолет Ми-8 перелетел из Ульяновска в Йошкар-Олу. Винтокрылая машина будет задействована в тушении лесных пожаров в Марий Эл, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Решение о том, чтобы направить Ми-8 в регион, было принято главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу. Соответствующие распоряжения дал командующий войсками округа Александр Лапин.

Ми-8 способен перевозить четыре тонны груза на расстояние более тысячи километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.