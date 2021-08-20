Соединение МТО ЮВО обеспечило массовую заправку боевой техники горючим в полевых условиях под Ростовом

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В полевых условиях военнослужащие подразделений МТО заправили около 150 единиц боевой техники с помощью топливозаправщиков АТЗ-12-63501, которые позволяют одновременно обеспечить топливом 10 транспортных средств. Для этого было привлечено порядка 40 специалистов МТО и задействовано около 40 единиц специальной техники, сообщили в Минобороны РФ.

Специальные учения с органами военного управления МТО ЮВО проводятся одновременно на 10 полигонах в разных регионах России, а также на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. В них участвуют до 10 тысяч личного состава войск ЮВО, задействовано около 3 тысяч единиц техники в составе 20 соединений, воинских частей и организаций, а также 125 подразделений тылового и технического обеспечения.