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Соединение МТО ЮВО обеспечило массовую заправку боевой техники горючим в полевых условиях под Ростовом

Валентина Пескова
03:00 20.08.2021
В полевых условиях с помощью топливозаправщиков АТЗ-12-63501 военнослужащие подразделений заправили около 150 единиц боевой техники.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Подразделения службы горюче-смазочных материалов 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на специальных учениях в Ростовской области обеспечили массовую заправку техники в условиях противодействия условного противника на полигоне Кадамовский.

© Минобороны РФ

В рамках двустороннего учения танковых и мотострелковых батальонных тактических групп военнослужащие подразделений материального обеспечения (МТО) совершили марш в район выполнения задач. Во время марша колонну атаковал условный противник. Благодаря слаженности действий личного состава подразделений, задействованных в выполнении задачи по доставке колонной горючего, атака была отбита. На марше личный состав колонны также отработал норматив по преодолению зараженного участка местности.

© Минобороны РФ

В полевых условиях военнослужащие подразделений МТО заправили около 150 единиц боевой техники с помощью топливозаправщиков АТЗ-12-63501, которые позволяют одновременно обеспечить топливом 10 транспортных средств. Для этого было привлечено порядка 40 специалистов МТО и задействовано около 40 единиц специальной техники, сообщили в Минобороны РФ.

Специальные учения с органами военного управления МТО ЮВО проводятся одновременно на 10 полигонах в разных регионах России, а также на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. В них участвуют до 10 тысяч личного состава войск ЮВО, задействовано около 3 тысяч единиц техники в составе 20 соединений, воинских частей и организаций, а также 125 подразделений тылового и технического обеспечения.

© Минобороны РФ

В ходе маневров отрабатывается управление материально-техническим обеспечением при оперативном развертывания войск в условиях воздействия «незаконных вооруженных формирований», а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

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