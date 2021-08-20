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Минобороны передаст боевые знамена в музейный комплекс «Самбекские высоты» под Ростовом

Тимур Шерзад
11:25 20.08.2021
Когда знамена доставят в Ростов-на-Дону, их передадут музейному комплексу на площадке проведения форума «Армия-2021». 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Минобороны передаст 15 боевых знамен времен ВОВ в музейный комплекс «Самбекские высоты» в Ростовской области. Передача состоится на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил России в Подмосковье. 

Ранее, во время рабочей поездки в войска ЮВО, Сергей Шойгу посетил музейный комплекс. Он поручил заменить копии знамен частей, освобождавших Ростовскую область, на оригиналы.

Когда знамена доставят в Ростов-на-Дону, их передадут музейному комплексу на площадке проведения форума «Армия-2021». 

Сам комплекс «Самбекские высоты» входит в парк «Патриот», расположенный на 14 гектарах ростовской земли. Он создан по инициативе ветеранских и общественных организаций. 

  

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