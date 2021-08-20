В музее-заповеднике «Горки Ленинские» пройдет Международный фестиваль «Jazzовые сезоны»

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» 21 и 22 августа 2021 года состоится VII Международный фестиваль «Джазовые сезоны». В этом году событие вновь соберет десятки лучших российских и зарубежных джазовых музыкантов и несколько тысяч зрителей.

«Для нас "Джазовые сезоны" - фестиваль, на котором мы получаем эстетическое удовольствие и от того, что мы слышим, и от того, что видим вокруг. Мы стараемся открыть новые имена и, конечно, пригласить суперзвезд. Чем отличаются наши концерты в Горках? Великолепным звуком. Все ансамбли там звучат просто потрясающе! Это удивительно, насколько природа, все аллеи, деревья, усадьба Морозова... создает не только особую атмосферу, но и какой-то акустический рай», - отметил художественный руководитель фестиваля, знаменитый саксофонист, народный артист России Игорь Бутман.

Хедлайнерами «Джазовых сезонов» были Рэнди Бреккер, Джон Бизли, Леон «Фостер» Томас, Трио Джоны Нильссона, Квинтет Амброуза Акинмусира, Тони Момрелль, группа Oregon и лучшие представители российской джазовой сцены - Московский джазовый оркестр, Олег Бутман, Квинтет Сергея Долженкова, Алина Ростоцкая, Юлиана Рогачева, Трио Олега Аккуратова, Вадим Эйленкриг и его группа Eilenkrig Crew, Большой джазовый оркестр Петра Востокова, группа Leonid & friends, Квинтет Айка Григоряна, группа «Число Пи» и многие другие.

Помимо ценителей джазовой музыки, фестиваль объединяет любителей живописи, спорта и просто желающих приятно провести свои выходные в кругу родных и друзей!