Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Собачья работа: как «хвостатых бойцов» готовят к соревнованиям АрМИ-2021 в Алжире

Андрей Аркадьев
Игорь Лапик
11:28 20.08.2021
Кинологи внимательно следят за состоянием своих подопечных в условиях африканской жары. Собаки не только преодолевают препятствия, но и выступают в роли репортеров.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Особый уход, ранний подъем и строгая диета - так готовят участников соревнований «Верный друг», которые пройдут а Алжире в рамках АрМИ-2021. Проверить глубину и габариты бассейна на африканской жаре – для собак одно удовольствие. Да и сами проводники рады окунуться в воду.

Преодолеть с разбега высокий забор, взбежать по лестнице, и метнуть гранату метко в щит. Кинологи и их верные друзья уже привыкли к особенностям алжирской полосы препятствий.

Часть уникального видео нам помогают снять сами собаки. С помощью прикрепленной на тело экшн-камеры хвостатые конкурсанты превращаются в мобильных телеоператоров, которые показывают все этапы в самых необычных ракурсах.

Знакомство с трассой «Дог-биатлона» начинается ранним утром пока не встало палящее солнце. Собак заносят в зону «Дог-биатлона» на руках и в масках, это делается для того чтобы животные не запомнили место входа и не пытались выбежать оттуда уже во время самого этапа. Эта дисциплина - не просто бег и стрельба. В конце трассы нужно задержать условного преступника.

За состоянием российских собак пристально следит ветеринар. Животных берегут, не дают перегреться и буквально носят на руках. Питомцы в свою очередь отвечают взаимностью.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:55 ОПК
Российские беспилотники смогут самостоятельно обходить зоны ПВО
08:41 Армия
Сергей Шойгу принял решение передать Красноярскому краю территорию бывшего военного городка
08:53 Вопросы истории
Приказано разведать: в ФСБ рассекретили имена агентов, засланных Японией в СССР в период подготовки к войне
06:17 Армия
Видео
Инженерный батальон ВВО продолжает борьбу с лесными пожарами в Якутии: видео
05:42 В стране и мире
Видео
Поворотная встреча: медведь опрокинул снимавшую его камеру в нацпарке «Земля леопарда»
Популярное
Минобороны РФ передаст Амурской области плавающие транспортеры для борьбы с паводками
Видео
Ветеран КГБ рассказал, почему талибы* так легко захватили Кабул
Видео
Шойгу лично проехал трассу «Танкового биатлона» перед началом АрМИ-2021 на танке Т-80БВМ
Видео
Ветеран ФСБ рассказал, почему российское посольство продолжает работать в Кабуле
Видео
Рыбаки поймали косяк смертельно ядовитых рыб на Сахалине
Шойгу заявил, что человечество движется к гибели из-за неправильного потребления товаров
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.