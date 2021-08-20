Собачья работа: как «хвостатых бойцов» готовят к соревнованиям АрМИ-2021 в Алжире

Особый уход, ранний подъем и строгая диета - так готовят участников соревнований «Верный друг», которые пройдут а Алжире в рамках АрМИ-2021. Проверить глубину и габариты бассейна на африканской жаре – для собак одно удовольствие. Да и сами проводники рады окунуться в воду.

Преодолеть с разбега высокий забор, взбежать по лестнице, и метнуть гранату метко в щит. Кинологи и их верные друзья уже привыкли к особенностям алжирской полосы препятствий.

Часть уникального видео нам помогают снять сами собаки. С помощью прикрепленной на тело экшн-камеры хвостатые конкурсанты превращаются в мобильных телеоператоров, которые показывают все этапы в самых необычных ракурсах.

Знакомство с трассой «Дог-биатлона» начинается ранним утром пока не встало палящее солнце. Собак заносят в зону «Дог-биатлона» на руках и в масках, это делается для того чтобы животные не запомнили место входа и не пытались выбежать оттуда уже во время самого этапа. Эта дисциплина - не просто бег и стрельба. В конце трассы нужно задержать условного преступника.

За состоянием российских собак пристально следит ветеринар. Животных берегут, не дают перегреться и буквально носят на руках. Питомцы в свою очередь отвечают взаимностью.