На предприятии «Кронштадт» стартовало эскизное проектирование тяжелого ударного беспилотника «Гром». О начале проработки заявил гендиректор компании Сергей Богатиков.

Он также отметил, что прорабатывается не только общий эскиз, но и различные варианты исполнения «Грома». В частности, возможность его работы в паре с пилотируемым самолетом. Слова Богатикова передает РИА Новости.

Отметим, «Гром» впервые был продемонстрирован широкой публике на форуме «Армия-2020». Полноразмерный макет был выставлен на статичной экспозиции. Директор Центра перспективных исследований «Кронштадта» Владимир Воронов тогда также обозначил задачи, под которые создается ударник.