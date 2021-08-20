«Песни Победы» в исполнении «Хора Турецкого» и арт-группы SOPRANO прозвучат на Красной площади

Музыкальный марафон «Хора Турецкого» и SOPRANO Турецкого - «Песни Победы» (межд. - Unity Songs) продолжает расширять географию. Совсем скоро музыка во имя мира и здоровья будет звучать на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» в сердце столице.

В этом году «Песни Победы» стартовали весной в Азии, где прозвучали впервые, а в историческую дату - 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны - проект продолжил расширять свою географию по странам Европы: Болгария, Румыния, Венгрия, Словакия, Хорватия, Австрия, Испания и др.

Unity Songs стали настоящим интернациональным музыкальным посольством, которое несет исключительно миротворческую идею. За годы существования проект объединил уже более 20 стран и тысячи людей разных национальностей и вероисповеданий.

«Песни Победы» прозвучат 1 сентября в 20.00 в рамках фестиваля «Спасская башня» на Красной площади. Партнер проекта - ОАО «РЖД».

XIV Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» пройдет в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате COVID free.

Билеты можно приобрести на официальном сайте мероприятия.