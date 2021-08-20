Российские беспилотники смогут самостоятельно обходить зоны ПВО
Российские беспилотники смогут самостоятельно обходить зоны ПВО. Об этом сообщил генеральный директор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков.
«Речь идет об автоматическом анализе обстановки на поле боя и принятии решений, например, для обхода зоны ПВО или зоны неприемлемых метеоусловий», - рассказал Богатиков в интервью РИА Новости.
Богатиков добавил, что в данный момент определенный уровень автоматизации при выполнении типовых задач достигнут на беспилотнике «Орион». Можно вводить в него полетное задание, которое машина выполнит сама.
Сегодня задача в том, чтобы переместить большую часть обработки оперативной информация на сам беспилотник, чтобы он делал это в автоматическим режиме.
«Например, один из следующих этапов связан с самостоятельным обеспечением живучести аппарата. Это предполагает, что "Орион" или "Сириус" смогут в автоматическом режиме после каких-либо неполадок или получения ими повреждений в полете переконфигурироваться», - привел пример Богатиков.
При этом он особо отметил, что принципиальные решения, например о применении беспилотником оружия, все равно будет принимать оператор.