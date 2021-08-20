Российские беспилотники смогут самостоятельно обходить зоны ПВО. Об этом сообщил генеральный директор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков.

«Речь идет об автоматическом анализе обстановки на поле боя и принятии решений, например, для обхода зоны ПВО или зоны неприемлемых метеоусловий», - рассказал Богатиков в интервью РИА Новости.

Богатиков добавил, что в данный момент определенный уровень автоматизации при выполнении типовых задач достигнут на беспилотнике «Орион». Можно вводить в него полетное задание, которое машина выполнит сама.

Сегодня задача в том, чтобы переместить большую часть обработки оперативной информация на сам беспилотник, чтобы он делал это в автоматическим режиме.

«Например, один из следующих этапов связан с самостоятельным обеспечением живучести аппарата. Это предполагает, что "Орион" или "Сириус" смогут в автоматическом режиме после каких-либо неполадок или получения ими повреждений в полете переконфигурироваться», - привел пример Богатиков.

При этом он особо отметил, что принципиальные решения, например о применении беспилотником оружия, все равно будет принимать оператор.