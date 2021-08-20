Гром стрельбы сверхтяжелых орудий разнесся по полигону в Кемеровской области

Громко было на полигоне в Кемеровской области, где прошли учения артиллеристов. По легенде, военнослужащие должны отстоять транспортный узел, по которому идут поставки боеприпасов и провианта. Смог ли условный противник справиться с натиском, узнала Надежда Котормус.

Первыми в бой вступают «Малки». На этот раз задача одной из самых мощных пушек в мире - уничтожить командные пункты противника. Они надежно спрятаны, расположены далеко, но их координаты уже показал беспилотник, а расстояние для самоходных орудий с дальностью выстрела до 40 километров - не проблема.

По полученным от выстрела координатам условный противник пытается нанести ответный удар - но бесполезно. Уже через несколько минут после залпа от тяжелых «Малок» остаются лишь следы от гусениц. В это время другой дивизион, только уже самоходных гаубиц «Мста-С», наносит противнику еще один сокрушительный удар.

«Сейчас во время учений самоходную гаубицу «Мста-С» заряжают в ручном режиме. Но машина оснащена автоматической системой управления огнем и управлять залпами в бою можно дистанционно путем нажатия одной кнопки», - прокомментировала корреспондент.

Удержать оборону критически важно. Всего в нескольких километрах сразу три населенных пункта, транспортный узел и дороги, по которым идут поставки боеприпасов и провианта. На подмогу артдивизиону приходят реактивные установки залпового огня «Град».

Ну а танки противника встречают «Штурмы» - противотанковые ракетные комплексы. В это же время у артиллеристов в ход идут управляемые снаряды «Краснополь» - нечастые гости на учениях, потому что очень дорогие. Они с первого выстрела наносят просто ювелирные удары по хорошо защищенным стратегически важным объектам.

«Снаряд предназначен для поражения одиночных целей, которые простыми способами огневого поражения невозможно подавить, - такие как танк, дот. Данный боеприпас позволяет с помощью подсветки - подсветки не только с командного пункта, но также и с беспилотного летательного аппарата - подсветить цель и, соответственно, попасть с максимальной точностью», - прокомментировал Рузаль Муртазин, заместитель командира артиллерийского отделения.

Ключевая характеристика снаряда - исключительная точность, достигнуть ее помогает умная начинка: внутри гирокомпас, система наведения, ну а управляют полетом аэродинамические рули.

Такой артиллерийский натиск вместе с четко выполненными приемами контрбатарейной борьбы не оставляют противнику шансов. На месте его условных командных пунктов и бронетехники теперь лишь дымящиеся воронки. Очередные учения артиллеристов еще раз подтвердили, что защищать свою территорию они готовы до последнего снаряда.