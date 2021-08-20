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Директор Центрального военно-морского музея награжден знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом»

Валентина Пескова
00:26 20.08.2021
Постановление о представлении к награде Руслана Нехая подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Директор Центрального военно-морского музея награжден знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом»
© Фото: Минобороны РФ
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Знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» награжден директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай. Награда была вручена руководителю в торжественной обстановке председателем комитета по культуре Санкт-Петербурга Константином Сухенко, который высоко оценил заслуги коллектива музея и его руководителя в развитии культурной среды города.

© Минобороны РФ

Несмотря на пандемию только в минувшем году музей сумел осуществить 110 выставочных проектов, 25 из которых проходили в основном здании ЦВММ на площади Труда.

Самую высокую оценку от заместителя Минобороны РФ, начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковника Андрея Картаполова заслужили персональные выставки членов мастерской военных художников-маринистов ЦВММ - заслуженного художника РФ Андрея Троня и Сергея Макарова.

Большой популярностью пользовались выставки «Жил отважный капитан» и экспозиции, посвященные открытию Антарктиды и деятельности Ивана Крузенштерна, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

© Минобороны РФ

Постановление о представлении к награде Руслана Нехая подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Одним из наиболее заметных событий 2017 года для ЦВММ стало открытие новой основной экспозиции филиала «Дорога жизни», где была завершена масштабная реконструкция. В 2016 году событием года стало высокое признание заслуг музея жюри профессионального конкурса «Музейный Олимп». Оно удостоило музей своей высшей награды, присудив ЦВММ знание «Музей года».

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