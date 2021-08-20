Директор Центрального военно-морского музея награжден знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом»

© Минобороны РФ

Несмотря на пандемию только в минувшем году музей сумел осуществить 110 выставочных проектов, 25 из которых проходили в основном здании ЦВММ на площади Труда.

Самую высокую оценку от заместителя Минобороны РФ, начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковника Андрея Картаполова заслужили персональные выставки членов мастерской военных художников-маринистов ЦВММ - заслуженного художника РФ Андрея Троня и Сергея Макарова.

Большой популярностью пользовались выставки «Жил отважный капитан» и экспозиции, посвященные открытию Антарктиды и деятельности Ивана Крузенштерна, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.