Директор Центрального военно-морского музея награжден знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом»
Постановление о представлении к награде Руслана Нехая подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
© Фото: Минобороны РФ
Знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» награжден директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай. Награда была вручена руководителю в торжественной обстановке председателем комитета по культуре Санкт-Петербурга Константином Сухенко, который высоко оценил заслуги коллектива музея и его руководителя в развитии культурной среды города.
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