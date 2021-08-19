На Урале водитель сбил насмерть ребенка и бабушку

В свердловском Каменске-Уральском автомобиль сбил пожилую женщину и ребенка, которые переходили дорогу. Об этом сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, мужчина 1984 года рождения. Он допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по линии пересечения тротуара и проезжей части.

«После наезда пешеходов отбросило на встречный автомобиль», - говорится в сообщении.

В результате ДТП девочка 2013 года рождения и женщина 1952 года рождения погибли. На данный момент выясняются обстоятельства трагедии.