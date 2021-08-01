«Умная машина»: командующий ВДВ назвал особенности боевого модуля БМД-4М

В боевой машине десанта БМД-4М в роли боевого модуля используется «Бахча-У», в составе которого используется 100-мм орудие, пусковая установка, 30-мм пушка и пулемет калибра 7.62. В эфире «Военной приемки» главный конструктор специального КБ машиностроения госкорпорации «Ростех» Сергей Абдулов рассказал, что 100-мм орудие БМД-4М способна стрелять по навесной траектории для поражения скрытых целей.

«Вооружение у данного боевого модуля - это 100-мм орудие-пусковая установка, пусковая установка, 30-мм автоматическая пушка и пусковой спаренный пулемет 7.62. 100-мм орудие-пусковая установка борется с танкоопасной живой силой. В том числе по закрытым позициям. То есть, при стрельбе по закрытым, так скажем, по невидимым целям. Это ее основная задача. И в том числе пуск управляемых противотанковых ракет для борьбы с уже более серьезными бронированными целями», - объяснил главный конструктор.

Боевой модуль «Бахча-У» также оснащен современными баллистическими вычислителями и приборами, повышающими точность стрельбы и возможность вести огонь ночью. Об этом заявил командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков.

«Самое главное, что эта умная машина и ее комплекс вооружения позволяет эффективно просчитывать различные варианты, определять погодные условия и использовать то вооружение, которое как раз необходимо для поражения той или иной цели. Машина сама подсказывает, какое вооружение использовать. Стоят различные баллистические вычислители, различные приборы, которые позволяют вести эффективно огонь из этого вооружения как днем, так и ночью. Которые быстро определяют исходные установки для стрельбы и позволяют вести бой именно с упреждающим эффектом», - отметил командующий ВДВ.

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