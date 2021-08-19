Амур поднялся выше отметки опасного явления у Хабаровска

Уровень воды в реке Амур в районе Хабаровска достиг 602 сантиметров, тем самым превысив отметку опасного явления. За одни сутки река поднялась на семь сантиметров. Соответствующую информацию сообщили в региональном управлении МЧС России.

У Комсомольска-на-Амуре отметился еще более резкий рост уровня водоема, составивший 13 сантиметров за день. К настоящему моменту в данной области река не дошла до опасных 600 сантиметров, поднявшись до 505 см.

Как сообщили в ведомстве, по состоянию на утро четверга в Хабаровском крае оказались подтоплены 20 жилых домов, 65 приусадебных участков, более 1480 дачных участков, а также 175 земельных участков и 37 участков автомобильных дорог. Жителей региона призвали следовать правилам личной безопасности и предпринять действия по защите своего имущества.