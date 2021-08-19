Вертолеты ЦВО ликвидировали два очага природных пожаров в Иркутской области

Экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-8 армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) потушили два очага природных пожаров в Усть-Илимском и Братском районах Иркутской области.

В соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и указаниями командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина в Иркутской области сформированы авиационная и наземная группировки сил для борьбы с природными пожарами.

Ми-8, оборудованные водосливным устройством ВСУ-5 водоизмещением в 5 тонн, потушили локальные очаги общей площадью 60 000 квадратных метров. За сутки было выполнено 2 вылета, 12 сливов, в ходе которых сброшено более 40 тонн воды.

Всего в тушении пожаров в Иркутской области задействовано три вертолета Ми-8 из состава отдельного транспортного смешанного авиационного полка и бригады армейской авиации ЦВО. Для оказания помощи местным службам в борьбе с пожарами экипажи вертолетов совершили перелет из Свердловской в Иркутскую область, преодолев более 3000 километров.