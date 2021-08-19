Участники «Военно-медицинской эстафеты» от РФ провели первую тренировку на горном полигоне в Узбекистане

Сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации провела первую тренировку в командном первенстве на специально оборудованной трассе горного полигона Фориш в Республике Узбекистан в рамках международного этапа конкурса Армейских игр - 2021 «Военно-медицинская эстафета».

Российские военные медики прошли трассу, включающую в себя естественные и искусственные препятствия, отработали навыки вождения спецтехники по пересеченной местности, элементы эвакуации раненых с поля боя, переправу раненого через водную преграду, оказание первой медицинской помощи.

В текущем году в медицинской эстафете принимают участие Белоруссия, Вьетнам, Мьянма, Россия, Китай, Таджикистан, Палестина и Узбекистан.

Вместе с командой ВС РФ в Узбекистан прибыла сборная Палестины, в которую вошли слушатели и курсанты факультета подготовки военно-медицинских специалистов иностранных армий Военно-медицинской академии. Команда Палестины принимает участие в «Военно-медицинской эстафете» во второй раз.

Торжественная церемония открытия международного этапа конкурса «Военно-медицинская эстафета» состоится 23 августа на полигоне Фориш в Республике Узбекистан.