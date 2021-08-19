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Более 10 тысяч военнослужащих ЮВО ревакцинировались от COVID-19

Валентина Пескова
04:28 19.08.2021
Кроме того, прививку сделали обучающимся в военных образовательных учреждениях.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Более 10 тысяч военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции. В категорию ревакцинируемых вошли граждане, получившие полный курс вакцинации до 1 января 2021 года.

На данный момент в ЮВО прививку двумя компонентами препарата «Спутник V» сделали более 260 тысяч человек, из них более 155 тысяч – военнослужащие и члены их семей, свыше 40 тысяч – гражданский персонал. Также завершена вакцинация военнослужащих весеннего призыва 2021 года. Всего прививку сделали более 13 тысяч новобранцев.

Кроме того, прививку сделали обучающимся в военных образовательных учреждениях, сотрудникам организаций Министерства обороны Российской Федерации, во всех гарнизонах округа организована ревакцинация военнослужащих и сотрудников медицинских учреждений ЮВО.

Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа. Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека.

Вакцинация проводится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата. После введения препарата в течение получаса все лица находятся под контролем врачей.

На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.

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