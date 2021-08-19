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Кличко решил, что против него организовали заговор

Анна Берестовая
03:14 19.08.2021
Виталий Кличко посчитал, что стал неугоден власти на посту мэра Киева.
Кличко решил, что против него организовали заговор
© Фото: Tarasov ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Глава Киевской городской госадминистрации и мэр украинской столицы Виталий Кличко считает, что власти страны привлекли правоохранительные органы для того, чтобы намеренно испортить его репутацию. Такой вывод он сделал после начала постоянных обысков в муниципальной администрации и на коммунальных предприятиях.

Градоначальник обозначил, что видит в этих действиях давление на свою персону и на столичную власть в целом. Согласно его предположению, инициатива в данной ситуации исходит от офиса президента Владимира Зеленского и имеет конечной целью создание оснований для смещения Кличко с должности и назначении «залетного ставленника».

«Они говорят: "Извините, пожалуйста, нам дали задание, мы должны это сделать"», - привел мэр якобы слова правоохранителей, второй раз пришедших за одними и теми же документами.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, Кличко обозначил, что, будучи главой города, работает на благо своего народа. Он также заверил, что выдвинутые против него обвинения «лопнут, как мыльный пузырь».

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