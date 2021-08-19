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СМИ: в МВД предложили упростить процедуру прохождения техосмотра

Валентина Пескова
03:13 19.08.2021
Новые предложения разработали, по данным СМИ, в дополнение к уже ранее высказывавшейся ведомством идее об отмене обязательного ТО для легковых авто и мотоциклов.
СМИ: в МВД предложили упростить процедуру прохождения техосмотра
© Фото: Алексей Сухоруков РИА Новости
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По данным СМИ, специалисты МВД РФ выдвинули несколько новых предложений, связанных с упрощением прохождения автомобилистами обязательного технического осмотра. Так, в ведомстве якобы предложили исключить из проверки наличие аптечки и огнетушителя, пишет «Коммерсантъ».

Среди других пунктов, которые предлагается исключить из обязательной программы прохождения техосмотра, указывает издание, также значатся проверка стеклоомывателей, замер уровня шума и загрязняющих веществ в выхлопе, а также подтеков «рабочих жидкостей» из двигателя, мостов и коробки передач. Также, по данным СМИ, туда входит проверка коррозии элементов тормозной системы и наличия повреждений тормозных трубопроводов.

«При проверке легковых авто можно будет не обращать внимания на трещины на ветровом стекле с водительской стороны. Предлагаемые изменения позволят сократить время ТО и уменьшат финансовую нагрузку на операторов - они смогут отказаться от части диагностического оборудования», - сообщает издание.

Как следует из протокола, имеющегося в распоряжении СМИ, предложения ведомства пока только обсуждаются с «профессиональным сообществом» и в конкретном документе пока еще не закреплены. Если решение процедуры будет принято, то обязательным ТО останется только для такси, автобусов и грузовиков, сообщает издание.

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