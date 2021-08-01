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Бассейн для БМД-4М: как испытывают на герметичность боевую машину десанта

Владимир Расходчиков
10:32 01.08.2021
Каждая боевая машина десанта проходит тщательную проверку на герметичность с помощью специальный испытательных стендов с водой, водометами и разбрызгивателями.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Десантники предъявляют к боевым машинам особые требования, среди них - полная герметичность. Таким образом, каждая БМД-4М проходит испытания водой на специальном стенде и в искусственном водоеме. Военный представитель на «Курганмашзаводе» Антон Антипенко рассказал в эфире «Военной приемки», как проходят подобные проверки.

«БМД-4М проверяют на герметичность методом погружения и дождевания. Таким образом, проверяется не только герметичность, но и функционирование, работоспособность системы водометных движителей машины», - объяснил военный представитель.

Глубина испытательного бассейна для БМД-4М составляет 5 метров, но степень погружения машины и количество выливаемой воды постоянно меняются, чтобы создать различные тестовые условия. После проверки военный представитель залезает внутрь боевой машины десанта и тщательно осматривает ее на предмет влаги и выносит заключение о положительных результатах при ее отсутствии.

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