Бассейн для БМД-4М: как испытывают на герметичность боевую машину десанта

Десантники предъявляют к боевым машинам особые требования, среди них - полная герметичность. Таким образом, каждая БМД-4М проходит испытания водой на специальном стенде и в искусственном водоеме. Военный представитель на «Курганмашзаводе» Антон Антипенко рассказал в эфире «Военной приемки», как проходят подобные проверки.

«БМД-4М проверяют на герметичность методом погружения и дождевания. Таким образом, проверяется не только герметичность, но и функционирование, работоспособность системы водометных движителей машины», - объяснил военный представитель.

Глубина испытательного бассейна для БМД-4М составляет 5 метров, но степень погружения машины и количество выливаемой воды постоянно меняются, чтобы создать различные тестовые условия. После проверки военный представитель залезает внутрь боевой машины десанта и тщательно осматривает ее на предмет влаги и выносит заключение о положительных результатах при ее отсутствии.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. БМД-4М. Танк для десанта» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. Вы увидите в действии бронемашину десанта нового поколения и узнаете все ее особенности.