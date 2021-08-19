Строя будущее: разрушенную боевиками школу восстановили в сирийском Алеппо

В Сирии завершились основные работы по восстановлению разрушенной боевиками школы в крупнейшем городе страны - Алеппо. Поначалу процесс осуществлялся сложно, но постепенно здание стало приобретать свои первозданные черты.

Рама Агазаль окончила алеппский Политехнический университет совсем недавно, и практически сразу молодой инженер оказалась нужна своему родному городу. Эта школа стала первым объектом, восстановлением которого руководит хрупкая девушка.

«Я с радостью приняла заявку на работу на этом объекте. Моей дипломной работой было строительство школы. Здесь мы практически с нуля подняли стены учебного заведения. Процесс идет успешно, строители меня слушаются поэтому основные работы мы закончили в срок», - отметила главный инженер Рама Агазаль.

Работы по реставрации районной школы ведутся в две смены. Уже осенью здесь должен прозвучать первый звонок. Его не слышали в этих стенах долгие шесть лет. Чтобы храм знаний как можно быстрее смог принять своих учеников, в ряды строителей записались и те, кто уже успел соскучится по мелу и доске, партам и одноклассникам.

После войны в свои дома вернулись еще не все жители Алеппо. Поэтому новая школа совсем небольшая, всего на 10 учебных классов. Но этого пока хватит. Главная задача департамента образования: дать места за партами детям из семей, постоянно проживающих в этом небольшом районе. Ведь боевики и так на несколько лет лишили их возможности получать знания.

«Это одна из наиболее пострадавших частей восточного Алеппо. Вся эта территория долгие годы контролировалась боевиками. Школы и детские сады боевики использовали под склады оружия», - объяснил помощник руководителя департамента образования города Алеппо Мустафа Абду Хамиль.

До захвата города террористами жизнь в Алеппо кипела. Школы и детские сады были в каждом районе. Сегодня же местные власти стараются вернуть людям надежду на мирное будущее, поэтому в день знаний двери школы будут открыты для всех: и родителей и детей. И конечно здесь с нетерпением ждут учителей, которые сейчас очень нужны городу.