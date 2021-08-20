На форуме «Армия-2021» покажут «Земледелие» и «Тосочку»

Российские специалисты сумели разработать образцы военной техники, не имеющие аналогов во всем мире. Об этом рассказал в интервью газете «Красная звезда» генеральный директор АО «Технодинамика» Госкорпорации Ростех Игорь Насенков в преддверии открытия МВТФ «Армия-2021».

По словам Насенкова, для демонстрации на предстоящем мероприятии были отобраны наиболее интересные разработки в количестве свыше 200 экспонатов. Часть образцов смогут увидеть лишь профильные специалисты и первые лица государства во время закрытого показа.

«Но будут и «открытые» новинки, например, разработки НПО «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева - инженерная система дистанционного минирования «Земледелие» и тяжелая огнеметная система ТОС-2», больше известная как «Тосочка», - указал гендиректор холдинга.

Он объяснил, что эти системы уже «выходили в свет» и участвовали в Параде в честь 75-летней годовщины Великой Победы, однако лишь в ближайшее время на выставке желающим удастся по достоинству оценить их боевые возможности. Для ознакомления с особенностями новой техники, сочетающей в себе современные достижения в области увеличения эффективности поражения целей, управления огнем и наведения, была создана наглядная видеопрезентация.