В ЮВО отреставрируют 49 боевых знамен войск времен Великой Отечественной войны
Около 50 боевых знамен сформированных на юге России в период ВОВ воинских частей пройдут реставрацию.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В Южном военном округе (ЮВО) приступили к реставрации 49 полотнищ боевых знамен стрелковых, кавалерийских и танковых дивизий и бригад, сформированных в годы Великой Отечественной войны на Кавказе, в Нижнем Поволжье, Ставрополье, Кубани и в Крыму.
Реликвии Красной армии готовят к передаче в музеи Воинской Славы субъектов РФ Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Для реставрационных работ привлечены мастера швейного дела. Также для каждого знамени в музеях специалисты установят витрины, оборудованные системой вентиляции.
В День Российского Флага, 22 августа, 15 боевых знамен будут переданы в ЮВО во время праздничных мероприятий в Военно-патриотическом парке «Патриот» МО РФ в подмосковном Алабино.
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