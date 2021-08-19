В ЮВО отреставрируют 49 боевых знамен войск времен Великой Отечественной войны

В Южном военном округе (ЮВО) приступили к реставрации 49 полотнищ боевых знамен стрелковых, кавалерийских и танковых дивизий и бригад, сформированных в годы Великой Отечественной войны на Кавказе, в Нижнем Поволжье, Ставрополье, Кубани и в Крыму.

Реликвии Красной армии готовят к передаче в музеи Воинской Славы субъектов РФ Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Для реставрационных работ привлечены мастера швейного дела. Также для каждого знамени в музеях специалисты установят витрины, оборудованные системой вентиляции.

В День Российского Флага, 22 августа, 15 боевых знамен будут переданы в ЮВО во время праздничных мероприятий в Военно-патриотическом парке «Патриот» МО РФ в подмосковном Алабино.