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В ЮВО отреставрируют 49 боевых знамен войск времен Великой Отечественной войны

Анна Берестовая
03:01 19.08.2021
Около 50 боевых знамен сформированных на юге России в период ВОВ воинских частей пройдут реставрацию.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Южном военном округе (ЮВО) приступили к реставрации 49 полотнищ боевых знамен стрелковых, кавалерийских и танковых дивизий и бригад, сформированных в годы Великой Отечественной войны на Кавказе, в Нижнем Поволжье, Ставрополье, Кубани и в Крыму.

Реликвии Красной армии готовят к передаче в музеи Воинской Славы субъектов РФ Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Для реставрационных работ привлечены мастера швейного дела. Также для каждого знамени в музеях специалисты установят витрины, оборудованные системой вентиляции.

В День Российского Флага, 22 августа, 15 боевых знамен будут переданы в ЮВО во время праздничных мероприятий в Военно-патриотическом парке «Патриот» МО РФ в подмосковном Алабино.

© Минобороны России

Ранее 34 полотнища боевых знамен бригад и полков, участвовавших в освободительных битвах и сражениях Великой Отечественной войны на Кавказе, в Сталинграде, Новороссийске, Ростовской области и в Крыму, были переданы музеем Вооруженных Сил в объединения ЮВО.

После выполнения реставрационных работ исторические реликвии будут направлены военно-историческим музеям южных регионов России. Торжественные церемонии состоятся в период проведения военно-технического форума ЮВО на площадках парков «Патриот» субъектов РФ.

Военно-технический форум ЮВО «Армия-2021» пройдет в период с 27 по 29 августа на территории 14 субъектов РФ в зоне ответственности военного округа, а также в военно-патриотических парках зарубежных военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

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