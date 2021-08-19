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Военные медики РФ провели тренировку на горном полигоне Фориш в Узбекистане перед АрМИ-2021

Валентина Пескова
23:49 19.08.2021
Российская сборная отработала прохождение полосы препятствий, готовясь к участию в этапе конкурса «Военно-медицинская эстафета».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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На горном полигоне Фориш (Республика Узбекистан) российская сборная военных медиков, принимающая участие в международном этапе конкурса Армейских международных игр-2021 «Военно-медицинская эстафета», провела тренировку по прохождению единой полосы препятствий.

Медицинский персонал и водители преодолели ров, лабиринт, забор с наклонной доской, разрушенную лестницу, разрушенный мост, стенку с проломами, траншею, колодец

© Минобороны РФ

и ход сообщения, сообщили в Минобороны РФ.

Помимо препятствий, военные медики также должны были выполнить метание гранат, проползти под БТР-80 и произвести неполную разборку и сборку автомата АК-74 и ПМ-9 для среднего, младшего медицинского и врачебного персонала соответственно.

© Минобороны РФ
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