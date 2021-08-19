Армия Военные медики РФ провели тренировку на горном полигоне Фориш в Узбекистане перед АрМИ-2021 Валентина Пескова Российская сборная отработала прохождение полосы препятствий, готовясь к участию в этапе конкурса «Военно-медицинская эстафета». © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: На горном полигоне Фориш (Республика Узбекистан) российская сборная военных медиков, принимающая участие в международном этапе конкурса Армейских международных игр-2021 «Военно-медицинская эстафета», провела тренировку по прохождению единой полосы препятствий. Медицинский персонал и водители преодолели ров, лабиринт, забор с наклонной доской, разрушенную лестницу, разрушенный мост, стенку с проломами, траншею, колодец © Минобороны РФ и ход сообщения, сообщили в Минобороны РФ. Помимо препятствий, военные медики также должны были выполнить метание гранат, проползти под БТР-80 и произвести неполную разборку и сборку автомата АК-74 и ПМ-9 для среднего, младшего медицинского и врачебного персонала соответственно. © Минобороны РФ В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика