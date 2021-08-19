Военные медики РФ провели тренировку на горном полигоне Фориш в Узбекистане перед АрМИ-2021
Российская сборная отработала прохождение полосы препятствий, готовясь к участию в этапе конкурса «Военно-медицинская эстафета».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
На горном полигоне Фориш (Республика Узбекистан) российская сборная военных медиков, принимающая участие в международном этапе конкурса Армейских международных игр-2021 «Военно-медицинская эстафета», провела тренировку по прохождению единой полосы препятствий.
Медицинский персонал и водители преодолели ров, лабиринт, забор с наклонной доской, разрушенную лестницу, разрушенный мост, стенку с проломами, траншею, колодец
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