Природный пожар в Марий Эл дошел до жилых построек

Из-за усилившегося ветра лесной пожар в республике Марий Эл распространился до населенного пункта Студенка.

«Горят неопределенные постройки, которые, по всей видимости, принадлежали пилораме. Жилые постройки пытаются отстоять. Информация о пострадавших уточняется», - цитирует ТАСС пресс-службу местного МЧС.

Пожар, начавшийся на территории Куярского лесничества, стремительно распространяется. Его площадь уточняется. По уточненным данным от ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, в населенном пункте Студенка происходит горение трех построек.

Специалисты спасательной службы, по данным СМИ, заявили, что возгорание в данном районе потушить довольно сложно, так как на территории лесничества имеются остатки леса с 2010 года. Это поваленные деревья и маленькая поросль. Поэтому технике проехать в эти места непросто.