Тренировки даже на балконе: как готовятся к конкурсу АрМИ во Вьетнаме российские военные
Российских участников конкурса АрМИ «Аварийный район» во Вьетнаме усадили на карантин. Это сейчас чуть ли не самое безопасное место во всей. Зона свободная от COVID-19. Но в то же время здесь самый строгий режим и правила пребывания. По-прежнему никто не выходит из комнат. Даже для тренировок. Занимаются на балконе - на небольшом пятачке и проходит вся тренировка. Вот так если заглянуть к соседу, можно увидеть, чем он там занимается.
Резиновый макет пистолета и спортивный жгут. Получается почти тренажер. Во вьетнамском штабе конкурса АрМИ «Аварийный район» ужесточили условия карантина для иностранцев. Теперь команда не может собираться в полном составе.
«Сейчас в данный момент с соседнего балкона руковожу тренировкой с учетом того, что мы находимся в своих номерах. Нет возможности проводить тренировку как-то иначе с боевым оружием», - рассказал тренер российской команды по огневой подготовке Юрий Миронов.
К концу разминки сам тренер уже немного блогер. Кроме секундомера в руках еще и камера. Как обращаться - вопросов не возникает. По индивидуальной программе проходят занятия на каждом балконе.
Наша команда приступит к полноценным тренировкам гораздо позже соперников, российские бойцы твердо намерены наверстать упущенное время и сражаться за победу на конкурсе «Аварийный район».