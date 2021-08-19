Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Тренировки даже на балконе: как готовятся к конкурсу АрМИ во Вьетнаме российские военные

Алексей Курильченко
Виктория Косогляденко
22:30 19.08.2021
Во вьетнамском штабе конкурса АрМИ «Аварийный район» ужесточили условия карантина для иностранцев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Российских участников конкурса АрМИ «Аварийный район» во Вьетнаме усадили на карантин. Это сейчас чуть ли не самое безопасное место во всей. Зона свободная от COVID-19. Но в то же время здесь самый строгий режим и правила пребывания. По-прежнему никто не выходит из комнат. Даже для тренировок. Занимаются на балконе - на небольшом пятачке и проходит вся тренировка. Вот так если заглянуть к соседу, можно увидеть, чем он там занимается.

Резиновый макет пистолета и спортивный жгут. Получается почти тренажер. Во вьетнамском штабе конкурса АрМИ «Аварийный район» ужесточили условия карантина для иностранцев. Теперь команда не может собираться в полном составе.

«Сейчас в данный момент с соседнего балкона руковожу тренировкой с учетом того, что мы находимся в своих номерах. Нет возможности проводить тренировку как-то иначе с боевым оружием», - рассказал тренер российской команды по огневой подготовке Юрий Миронов.

К концу разминки сам тренер уже немного блогер. Кроме секундомера в руках еще и камера. Как обращаться - вопросов не возникает. По индивидуальной программе проходят занятия на каждом балконе.

Наша команда приступит к полноценным тренировкам гораздо позже соперников, российские бойцы твердо намерены наверстать упущенное время и сражаться за победу на конкурсе «Аварийный район».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:35 Армия
Видео
Военные водители завершили подготовку к «Военному ралли» в Тыве
20:48 В стране и мире
В Москве ребенок в коляске получил травмы при падении металлического предмета
19:33 В стране и мире
Полиция США ведет переговоры с водителем якобы заминированной машины у Капитолия
19:04 Армия
Видео
Водолазы ВС РФ показали лучшее время при подготовке упражнения конкурса «Глубина» АрМИ-2021
17:09 В стране и мире
Видео
«Ослаб иммунитет»: Борис Щербаков госпитализирован с подозрением на COVID-19
Популярное
Видео
Шойгу лично проехал трассу «Танкового биатлона» перед началом АрМИ-2021 на танке Т-80БВМ
Видео
Ветеран КГБ рассказал, почему талибы* так легко захватили Кабул
Видео
Ветеран ФСБ рассказал, почему российское посольство продолжает работать в Кабуле
Видео
Рыбаки поймали косяк смертельно ядовитых рыб на Сахалине
Шойгу заявил, что человечество движется к гибели из-за неправильного потребления товаров
Видео
ФСБ подтвердила задержание в Крыму пяти исламистов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.