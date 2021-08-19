Совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в сирийской провинции Хасеке

Силы России и Турции провели в Сирии совместное патрулирование в провинции Хасеке по маршруту от Дейрун-Ага до Голиджан и обратно. Об этом сообщили в ходе брифинга Центра по примирению враждующих сторон.

Замруководителя ЦПВС Вадим Кулить отметил, что со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»* зафиксировано 20 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации. В то же время боевики незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, совершили шесть обстрелов по позициям сирийских правительственных сил в округе Телль-Рифъат провинции Алеппо.

Ранее в сирийской провинции Идлиб боевики совершили минометный обстрел в районе населенного пункта Кафер-Баттих. В результате атаки пострадали двое военнослужащих вооруженных сил страны.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ