Сердюков вручил Боевое знамя новому командиру Тульского гвардейского соединения ВДВ

«Являясь надежным оплотом в защите центральных рубежей нашей Родины, личный состав дивизии вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности страны, проявляя лучшие качества гвардейцев "крылатой пехоты". Как командующий Воздушно-десантными войсками, убежден, что под руководством гвардии полковника Владимира Селиверстова дивизия достигнет высоких результатов, в том числе, в ходе предстоящих командно-штабных учений различного уровня» - отметил на торжественной церемонии командующий ВДВ генерал полковник Андрей Сердюков.

Читать далее

/news/next/?referer=/news/20218192148-OGBhu.html&date=2021-08-19 21:48:01

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.