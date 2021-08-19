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Военные водители завершили подготовку к «Военному ралли» в Тыве

Алексей Курильченко
21:35 19.08.2021
В Кызыле военные водители завершили подготовку к конкурсу «Военное ралли» АрМИ-2021
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Кызыле военные водители из России, Белоруссии, Китая, Узбекистана, Казахстана, Монголии, Израиля и Сербии завершили подготовку к международному конкурсу «Военное ралли-2021». Военные водители отработали на горном автодроме вождение грузовиков с преодолением специальных участков на крутых спусках и затяжных подъемах.

© Минобороны РФ

Иностранные водители ознакомились с российскими военными автомобилями «Урал» и «КамАЗ», а также с бронированными автомобилями «Тигр», на которых им предстоит пройти сотни километров по горно-пустынной местности и выполнить упражнение контрольных стрельб с короткой остановки по появляющимся целям. В этом году в программу конкурса организаторы впервые добавили упражнение контрольных стрельб из автомата Калашникова по мишеням на дистанции 100 метров для всех участников команд. Команда Китая примет участие как на российской, так и на своей технике.

© Минобороны РФ

Международный этап конкурса «Военное ралли» пройдет в трех районах Республики Тыва и на горном полигоне «Кара-Хаак» с 22 по 29 августа.

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