Военные водители завершили подготовку к «Военному ралли» в Тыве
В Кызыле военные водители завершили подготовку к конкурсу «Военное ралли» АрМИ-2021
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
В Кызыле военные водители из России, Белоруссии, Китая, Узбекистана, Казахстана, Монголии, Израиля и Сербии завершили подготовку к международному конкурсу «Военное ралли-2021». Военные водители отработали на горном автодроме вождение грузовиков с преодолением специальных участков на крутых спусках и затяжных подъемах.
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