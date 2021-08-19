«Полосатая реликвия»: в Центральном военно-морском музее встретили День тельняшки

Открытием выставки «По курсу Норд-Ост» Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого начал программу празднования Дня рождения российской тельняшки. Традиционный ежегодный выставочный проект ко Дню рождения российской тельняшки в Центральном военно-морском музее в этом году посвящен важной дате в истории Великой Отечественной войны - 80-летию начала Полярных конвоев.

На выставке представлены материалы из фондов ЦВММ: уникальные авторские снимки фотокорреспондентов Северного флота, акварели и графика, в том числе фронтовых художников, образцы обмундирования участников Полярных конвоев, флаги надводных кораблей и подводных лодок Северного флота, которые сопровождали караваны судов.

Почетный гость открытия выставки Дмитрий Шагин, давний друг музея и бессменный руководитель петербургского творческого объединения «Митьки», которому в ходе церемонии была вручена памятная медаль «310 лет Центральному военно-морскому музею» за неоценимую помощь и большой вклад в работу ЦВММ как всегда точно определил роль тельняшки в жизни города.

«Тельняшку в Санкт-Петербурге носят не только моряки и художники, но и многие горожане. И хотя у тельняшки всего две полоски - белая и синяя, хочется пожелать, чтобы светлых полос в нашей жизни было все-таки больше», - сказал Шагин.

Он призвал всех любителей флотской истории принять участие во всенародной акции «Полосатая реликвия» по сбору пусть даже не самих исторических тельняшек, которых осталось очень мало, но даже фотографий своих родителей и дедов в тельняшках. Неким итогом такого собирательства могла бы стать, по мнению Дмитрия Шагина, народная выставка флотских реликвий, в том числе и до сих пор хранящихся дома тельняшек наших отцов и дедов.

На призыв откликнулся знаток морской истории, путешественник и обладатель большого собрания флотской атрибутики Виктор Лыков, не раз участвовавший в выставочных проектах ЦВММ, который передал в дар музею часть своей коллекции тельняшек.

Со словами благодарности к дарителю и Дмитрию Шагину, представившему на выставке свои картины, обратился заместитель директора музея Александр Чернавский, отметивший, что нынешняя выставка - уже восьмой выставочный проект ЦВММ, посвященный Дню рождения российской тельняшки, которой сегодня исполняется 147 лет.

«Кажется совсем недавно мы начинали этот проект, а сегодня он подхвачен на всех флотах и флотилиях Военно-Морского Флота России, стал поистине общегородским праздником, как в 2017 году, когда акция "Город в тельняшке" объединила всех петербуржцев и выплеснулась на улицы города в виде шествия, объединившего любителей флотской романтики», - сказал Чернавский.

Он добавил, что в этом году выставка посвящена памяти героизма моряков, 80-летию начала Полярных конвоев. В основе ее экспозиции – материалы из фондов ЦВММ и ряда привлеченных к проекту музеев, прежде всего, это уникальные фотографии, большая часть которых ранее не экспонировалась.

Сокуратор, автор идеи выставки Евгения Бронникова провела при создании ее экспозиции большую работу по атрибуции фотографий и изображенных на них моряков, а также предоставила для выставки из своей личной коллекции немецкие журналы 1942 года.

Этим выставочным проектом музей хочет напомнить о братстве по оружию, сложившемся перед лицом общего врага - нацистской Германией. На выставке представлены не только экспонаты, связанные с боевыми действиями по сопровождению караванов экипажей кораблей Северного флота, но и материалы, переданные в дар музею британскими ветеранами Арктических конвоев - образцы обмундирования, знаки, нашивки, моряков Британского Королевского флота.