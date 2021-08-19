Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

«Полосатая реликвия»: в Центральном военно-морском музее встретили День тельняшки

Алексей Курильченко
21:40 19.08.2021
В Центральном военно-морском музее встретили День тельняшки, дав старт всенародной акции «Полосатая реликвия».
«Полосатая реликвия»: в Центральном военно-морском музее встретили День тельняшки
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Открытием выставки «По курсу Норд-Ост» Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого начал программу празднования Дня рождения российской тельняшки. Традиционный ежегодный выставочный проект ко Дню рождения российской тельняшки в Центральном военно-морском музее  в этом году посвящен важной дате в истории Великой Отечественной войны - 80-летию начала Полярных конвоев.

На выставке представлены материалы из фондов ЦВММ: уникальные авторские снимки фотокорреспондентов Северного флота, акварели и графика, в том числе фронтовых художников, образцы обмундирования участников Полярных конвоев, флаги надводных кораблей и подводных лодок Северного флота, которые сопровождали караваны судов.

Почетный гость открытия выставки Дмитрий Шагин, давний друг музея и бессменный руководитель петербургского творческого объединения «Митьки», которому в ходе церемонии была вручена памятная медаль «310 лет Центральному военно-морскому музею» за неоценимую помощь и большой вклад в работу ЦВММ как всегда точно определил роль тельняшки в жизни города.

«Тельняшку в Санкт-Петербурге носят не только моряки и художники, но и многие горожане. И хотя у тельняшки всего две полоски - белая и синяя, хочется пожелать, чтобы светлых полос в нашей жизни было все-таки больше», - сказал Шагин.

Он призвал всех любителей флотской истории принять участие во всенародной акции «Полосатая реликвия» по сбору пусть даже не самих исторических тельняшек, которых осталось очень мало, но даже фотографий своих родителей и дедов в тельняшках. Неким итогом такого собирательства могла бы стать, по мнению Дмитрия Шагина, народная выставка флотских реликвий, в том числе и до сих пор хранящихся дома тельняшек наших отцов и дедов.

На призыв откликнулся знаток морской истории, путешественник и обладатель большого собрания флотской атрибутики Виктор Лыков, не раз участвовавший в выставочных проектах ЦВММ, который передал в дар музею часть своей коллекции тельняшек.

Со словами благодарности к дарителю и Дмитрию Шагину, представившему на выставке свои картины, обратился заместитель директора музея Александр Чернавский, отметивший, что нынешняя выставка - уже восьмой выставочный проект ЦВММ, посвященный Дню рождения российской тельняшки, которой сегодня исполняется 147 лет.

«Кажется совсем недавно мы начинали этот проект, а сегодня он подхвачен на всех флотах и флотилиях Военно-Морского Флота России, стал поистине общегородским праздником, как в 2017 году, когда акция "Город в тельняшке" объединила всех петербуржцев и выплеснулась на улицы города в виде шествия, объединившего любителей флотской романтики», - сказал Чернавский.

Он добавил, что в этом году выставка посвящена памяти героизма моряков, 80-летию начала Полярных конвоев. В основе ее экспозиции – материалы из фондов ЦВММ и ряда привлеченных к проекту музеев, прежде всего, это уникальные фотографии, большая часть которых ранее не экспонировалась.

Сокуратор, автор идеи выставки Евгения Бронникова провела при создании ее экспозиции большую работу по атрибуции фотографий и изображенных на них моряков, а также предоставила для выставки из своей личной коллекции немецкие журналы 1942 года.

Этим выставочным проектом музей хочет напомнить о братстве по оружию, сложившемся перед лицом общего врага - нацистской Германией. На выставке представлены не только экспонаты, связанные с боевыми действиями по сопровождению караванов экипажей кораблей Северного флота, но и материалы, переданные в дар музею британскими ветеранами Арктических конвоев - образцы обмундирования, знаки, нашивки, моряков Британского Королевского флота.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:35 Армия
Видео
Военные водители завершили подготовку к «Военному ралли» в Тыве
20:48 В стране и мире
В Москве ребенок в коляске получил травмы при падении металлического предмета
19:33 В стране и мире
Полиция США ведет переговоры с водителем якобы заминированной машины у Капитолия
19:04 Армия
Видео
Водолазы ВС РФ показали лучшее время при подготовке упражнения конкурса «Глубина» АрМИ-2021
17:09 В стране и мире
Видео
«Ослаб иммунитет»: Борис Щербаков госпитализирован с подозрением на COVID-19
Популярное
Видео
Шойгу лично проехал трассу «Танкового биатлона» перед началом АрМИ-2021 на танке Т-80БВМ
Видео
Ветеран КГБ рассказал, почему талибы* так легко захватили Кабул
Видео
Ветеран ФСБ рассказал, почему российское посольство продолжает работать в Кабуле
Видео
Рыбаки поймали косяк смертельно ядовитых рыб на Сахалине
Шойгу заявил, что человечество движется к гибели из-за неправильного потребления товаров
Видео
ФСБ подтвердила задержание в Крыму пяти исламистов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.