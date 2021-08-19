Армия Корабли Каспийской флотилии прибыли в Иран для участия в конкурсе «Кубок моря» Алексей Курильченко Корабли Каспийской флотилии прибыли в Иран для участия в конкурсе «Кубок моря» АрМИ-2021. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Отряд кораблей Каспийской флотилии в составе спасательного буксирного судна СБ-738, малых артиллерийских кораблей «Астрахань» и «Махачкала» прибыл в иранский порт Бендер-Энзели, расположенный на южном побережье Каспийского моря для участия в конкурсе «Кубок моря» АрМИ-2021. На причале моряков Каспийской флотилии встречали офицеры ВМС Ирана, военный оркестр и журналисты. © Минобороны РФ Главу российской военно-морской делегации - заместителя командующего Каспийской флотилией контр-адмирала Сергея Екимова - на берегу приветствовал заместитель командующего ВМС Ирана в северном морском районе капитан 1 ранга Хамид Реза Саадат, который отметил, что иранским военнослужащим очень приятно быть принимающей стороной конкурса «Кубок моря» в этом году и они рады приветствовать корабли всех участников мероприятия. © Минобороны РФ Корабли ВМФ России были ошвартованы у причальной стенки, возле которой уже стояли участники конкурса от ВМС Азербайджана и Казахстана, прибывшие в Энзели на несколько дней раньше. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика