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Корабли Каспийской флотилии прибыли в Иран для участия в конкурсе «Кубок моря»

Алексей Курильченко
20:23 19.08.2021
Корабли Каспийской флотилии прибыли в Иран для участия в конкурсе «Кубок моря» АрМИ-2021.
Корабли Каспийской флотилии прибыли в Иран для участия в конкурсе «Кубок моря»
© Фото: Минобороны РФ
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Отряд кораблей Каспийской флотилии в составе спасательного буксирного судна СБ-738, малых артиллерийских кораблей «Астрахань» и «Махачкала» прибыл в иранский порт Бендер-Энзели, расположенный на южном побережье Каспийского моря для участия в конкурсе «Кубок моря» АрМИ-2021.

На причале моряков Каспийской флотилии встречали офицеры ВМС Ирана, военный оркестр и журналисты.

© Минобороны РФ

Главу российской военно-морской делегации - заместителя командующего Каспийской флотилией контр-адмирала Сергея Екимова - на берегу приветствовал заместитель командующего ВМС Ирана в северном морском районе капитан 1 ранга Хамид Реза Саадат, который отметил, что иранским военнослужащим очень приятно быть принимающей стороной конкурса «Кубок моря» в этом году и они рады приветствовать корабли всех участников мероприятия.

© Минобороны РФ

Корабли ВМФ России были ошвартованы у причальной стенки, возле которой уже стояли участники конкурса от ВМС Азербайджана и Казахстана, прибывшие в Энзели на несколько дней раньше.

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