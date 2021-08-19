Корабли Каспийской флотилии прибыли в Иран для участия в конкурсе «Кубок моря»
Корабли Каспийской флотилии прибыли в Иран для участия в конкурсе «Кубок моря» АрМИ-2021.
© Фото: Минобороны РФ
Отряд кораблей Каспийской флотилии в составе спасательного буксирного судна СБ-738, малых артиллерийских кораблей «Астрахань» и «Махачкала» прибыл в иранский порт Бендер-Энзели, расположенный на южном побережье Каспийского моря для участия в конкурсе «Кубок моря» АрМИ-2021.
На причале моряков Каспийской флотилии встречали офицеры ВМС Ирана, военный оркестр и журналисты.
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