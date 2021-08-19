Путин обсудил с Макроном ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Франции Эмманюэлем Макроном и обсудил с коллегой ситуацию в Афганистане после захвата Кабула боевиками «Талибана»*. Стороны отметили важность установления в стране мира и стабильности.

«Обстоятельно рассмотрена обстановка в Афганистане после прихода к власти Движения талибов*. С обеих сторон отмечена важность обеспечения безопасности гражданского населения и решения неотложных гуманитарных задач», - сообщается на сайте Кремля.

Так президенты обсудили ситуации вокруг иранской ядерной программы и внутриукраинского кризиса. Особое внимание уделено обстановке в Нагорном Карабахе. Путин рассказал Макрону о ходе реализации трехсторонних заявлений по урегулированию ситуации в регионе.

«Владимир Путин обратил внимание на деструктивные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения, а также тиражирует провокационные законодательные инициативы, прямо противоречащие Минским соглашениям», - сообщает Кремль.

Ранее Путин обсудил Афганистан с президентом Ирана. Была выражена готовность содействовать установлению мира.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещена в РФ.