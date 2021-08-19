В Алжире завершается подготовка российских кинологов к конкурсу «Верный друг» АрМИ-2021

Российские кинологи, прибывшие в Алжир для участия в конкурсе Армейских международных игр «Верный друг», завершают подготовку к этапам. Военнослужащие отработали стрельбу на стрельбище при военной академии в городе Шершель.

Участники проводили стрельбы из АКС, которые были обстреляны на предыдущей тренировке. Одной из особенностей оружия является патрон калибра 7.62 миллиметра.

Лучший стрелок всеармейского этапа в личном зачете Марина Жохова отметила, что в целом отличий немного, и пули также кучно попадают в цель, однако вот приклад не такой устойчивый. После нескольких тренировок все участники сборной показывают отличные результаты в стрельбе из нового оружия и готовы к этапу.